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Hulusi Akar'dan çok sert Lütfü Türkkan tepkisi: Milletimiz bunların haddini bildirecek

Hulusi Akar'dan çok sert Lütfü Türkkan tepkisi: Milletimiz bunların haddini bildirecek

VAN'ın Başkale ilçesindeki 6. Hudut Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen sancak tevdi törenine katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Şehit ailelerimize ve gazilerimize her durumda, her şekilde saygılı davranmak bizim boynumuzun borcudur. Bunun dışındaki hareketlerin muhatabı hukuktur, milletimizin vicdanıdır. Hukuk ve milletimiz bunların haddini bildirecek ve biz de her türlü işlemin takipçisi olacağız" dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Van'ın Başkale ilçesindeki 6. Hudut Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen sancak tevdi törenine katıldı. Törende bir konuşma yapan Akar, Mehmetçik'in 84 milyonun rahatını ve huzurunu sağlamak, güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için karada, denizde, havada kendisine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirdiğini söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) cumhuriyet tarihinin en yoğun ve en kapsamlı operasyonlarını, tatbikatlarını icra ettiğini vurgulayan Bakan Akar, "Terörle mücadelemiz devam ediyor. Komandolarımız teröristlerin peşinde. Bu faaliyetlerin yanı sıra aynı zamanda dost ve kardeş ülkelerin de haklı davalarında onların yanında olmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

"Milletimiz bunların haddini bildirecek"

Burada önemli açıklamalarda bulunan Bakan Hulusi Akar, Bingöl'de şehit yakınına küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepkisi de dile getirdi. Hulusi Akar, "Şehit ailelerimize ve gazilerimize her durumda, her şekilde saygılı davranmak bizim boynumuzun borcudur. Bunun dışındaki hareketlerin muhatabı hukuktur, milletimizin vicdanıdır. Hukuk ve milletimiz bunların haddini bildirecek ve biz de her türlü işlemin takipçisi olacağız" dedi.

"Mehmetçik'in nefesi enselerinde"

Öte yandan terörle mücadeleye değinen Akar, "24 Temmuz 2015'ten itibaren başlatılan operasyonun devamında bugüne kadar Mehmetçik'in etkisiz hale getirdiği terörist sayısı 32 bin 859 oldu. 1 Ocak'tan itibaren ise yapılan operasyonlarda toplam 2 bin 384 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler 2 gece aynı yerde yatamıyor, daima Mehmetçik'in nefesini enselerinde hissediyor "ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, operasyonların komşu ülkelerin sınırlarına ve toprak bütünlüğüne saygılı, uluslararası hukuka uygun, meşru müdafaa hakkı kapsamında yapıldığını belirterek, "Bizim tek hedefimiz teröristlerdir. Terörist neredeyse bizim hedefimiz orasıdır" şeklinde konuştu.

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