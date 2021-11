Hulusi Akar'dan çok sert Lütfü Türkkan tepkisi: Milletimiz bunların haddini bildirecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Van'ın Başkale ilçesindeki 6. Hudut Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen sancak tevdi törenine katıldı. Törende bir konuşma yapan Akar, Mehmetçik'in 84 milyonun rahatını ve huzurunu sağlamak, güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için karada, denizde, havada kendisine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirdiğini söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) cumhuriyet tarihinin en yoğun ve en kapsamlı operasyonlarını, tatbikatlarını icra ettiğini vurgulayan Bakan Akar, "Terörle mücadelemiz devam ediyor. Komandolarımız teröristlerin peşinde. Bu faaliyetlerin yanı sıra aynı zamanda dost ve kardeş ülkelerin de haklı davalarında onların yanında olmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

"Milletimiz bunların haddini bildirecek"

Burada önemli açıklamalarda bulunan Bakan Hulusi Akar, Bingöl'de şehit yakınına küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepkisi de dile getirdi. Hulusi Akar, "Şehit ailelerimize ve gazilerimize her durumda, her şekilde saygılı davranmak bizim boynumuzun borcudur. Bunun dışındaki hareketlerin muhatabı hukuktur, milletimizin vicdanıdır. Hukuk ve milletimiz bunların haddini bildirecek ve biz de her türlü işlemin takipçisi olacağız" dedi.