Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a Pereira çağrısı: Gönder gitsin

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Kayserispor ile Mesut Özil'in 90+9'da attığı penaltı golüyle 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe, bu sonuçla 20 puana ulaşırken ve lider Trabzonspor'un 10 puan gerisine düştü. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, Ali Koç'a çağrıda bulundu.

Abone ol

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırladı. Nefes kesen maç 2-2 eşitlikle sona erdi. Konuk ekip 39. dakikada Kolovetsios ve 61. dakikada Gavranovic'in attığı gollerle 2-0 öne geçerken ev sahibi takım 85. dakikada Zajc ve 90+9. dakikada penaltıdan Mesut Özil'in golleriyle puanı aldı.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira hakkında değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, "Ali Bey hata yaptınız. İnsan hata yapabilir. Bindir uçağa gitsin, gönder. Fenerbahçe'nin yenilmesi çok daha iyi olacaktı. Korkarım ki 2-2'nin hatırına tutar bu hocayı" ifadelerine yer verdi.