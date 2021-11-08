‘Erdoğan öldü’ kampanyasında 'Mason' bağlantı! Abdülkadir Selvi yazdı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öldüğüne ilişkin spekülasyon üreten hesabın sahibinin, “büyük Mason locasının aktif bir üyesi olduğunun” tespit edildiğini yazdı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili spekülasyonların kaynağı tespit edildi. Abdulkadir Selvi, sosyal medyada Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öldüğüne ilişkin spekülasyon üreten hesabın sahibinin, “Büyük Mason locasının aktif bir üyesi olduğunun” tespit edildiğini yazdı.

Söz konusu paylaşımları yapan “Sarp” isimli kullanıcının Erdoğan’la ilgili “öldü, ölmüş, öldü mü?” şeklindeki sosyal medya paylaşımlarını Cüneyt Arkın gibi ünlü sanatçıların fotoğrafları ile servis ettiğinin belirlendiğini aktaran Selvi, şunları kaydetti:

Evinde arama yapıldı, cep telefonu ve bilgisayarına el kondu

- Erdoğan’la ilgili paylaşımları nedeniyle, U.S.Y. isimli şahsın adresinde arama yapılarak bilgisayarı ve cep telefonları incelemeye alındı. Bilişim şirketi sahibi olan U.S.Y. isimli şahsın, aynı zamanda ‘Büyük Mason Locası’nın aktif bir üyesi olduğu tespit edildi.

Neden kimliğini gizleme gereği duymadı?

- Peki Büyük Mason Locası’nın aktif bir üyesi olduğu belirlenen şahıs, neden kimliğini gizlemeden Erdoğan’ın hayatı üzerinden psikolojik savaşa soyundu. İsteseydi kendini gizleyebilirdi. Çünkü önemli bir bilişim şirketinin sahibi gözüküyor.

Mason locaları 'biz de varız' demek istedi

Bu sorunun cevabını aradığımda, ‘Mason locaları, Erdoğan’ı tasfiye operasyonunun içinde biz de varız mesajını vermek istemiş olabilirler’ yanıtını aldım.