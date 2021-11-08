BIST 1.584
DOLAR 9,67
EURO 11,19
ALTIN 565,96
HABER /  POLİTİKA

‘Erdoğan öldü’ kampanyasında 'Mason' bağlantı! Abdülkadir Selvi yazdı

‘Erdoğan öldü’ kampanyasında 'Mason' bağlantı! Abdülkadir Selvi yazdı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öldüğüne ilişkin spekülasyon üreten hesabın sahibinin, “büyük Mason locasının aktif bir üyesi olduğunun” tespit edildiğini yazdı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili spekülasyonların kaynağı tespit edildi. Abdulkadir Selvi, sosyal medyada Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öldüğüne ilişkin spekülasyon üreten hesabın sahibinin, “Büyük Mason locasının aktif bir üyesi olduğunun” tespit edildiğini yazdı.

Söz konusu paylaşımları yapan “Sarp” isimli kullanıcının Erdoğan’la ilgili “öldü, ölmüş, öldü mü?” şeklindeki sosyal medya paylaşımlarını Cüneyt Arkın gibi ünlü sanatçıların fotoğrafları ile servis ettiğinin belirlendiğini aktaran Selvi, şunları kaydetti:

Evinde arama yapıldı, cep telefonu ve bilgisayarına el kondu

- Erdoğan’la ilgili paylaşımları nedeniyle, U.S.Y. isimli şahsın adresinde arama yapılarak bilgisayarı ve cep telefonları incelemeye alındı. Bilişim şirketi sahibi olan U.S.Y. isimli şahsın, aynı zamanda ‘Büyük Mason Locası’nın aktif bir üyesi olduğu tespit edildi.

Neden kimliğini gizleme gereği duymadı?

- Peki Büyük Mason Locası’nın aktif bir üyesi olduğu belirlenen şahıs, neden kimliğini gizlemeden Erdoğan’ın hayatı üzerinden psikolojik savaşa soyundu. İsteseydi kendini gizleyebilirdi. Çünkü önemli bir bilişim şirketinin sahibi gözüküyor.

Mason locaları 'biz de varız' demek istedi

Bu sorunun cevabını aradığımda, ‘Mason locaları, Erdoğan’ı tasfiye operasyonunun içinde biz de varız mesajını vermek istemiş olabilirler’ yanıtını aldım.

ÖNCEKİ HABERLER
İki dev banka arasında şaşkına çeviren casusluk! Rakip bankaya sırlarla transfer oldu
İki dev banka arasında şaşkına çeviren casusluk! Rakip bankaya sırlarla transfer oldu
Asgari ücrete zam, 3600 ek gösterge ve EYT için kritik gün! Kabine bugün toplanıyor
Asgari ücrete zam, 3600 ek gösterge ve EYT için kritik gün! Kabine bugün toplanıyor
Erdoğan'dan Batmanlı gençlere HDP uyarısı
Erdoğan'dan Batmanlı gençlere HDP uyarısı
Elazığ'da otomobil TIR'ın altına girdi 2 ölü 2 yaralı
Elazığ'da otomobil TIR'ın altına girdi 2 ölü 2 yaralı
Hulusi Akar'dan çok sert Lütfü Türkkan tepkisi: Milletimiz bunların haddini bildirecek
Hulusi Akar'dan çok sert Lütfü Türkkan tepkisi: Milletimiz bunların haddini bildirecek
Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a Pereira çağrısı: Gönder gitsin
Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a Pereira çağrısı: Gönder gitsin
Fenerbahçe Kayserispor maçı golleri ve geniş özeti
Fenerbahçe Kayserispor maçı golleri ve geniş özeti
Adana Demirspor konuk ettiği Hatayspor'u tek golle geçti
Adana Demirspor konuk ettiği Hatayspor'u tek golle geçti
Pazartesi günü toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kritik konuları görüşecek
Pazartesi günü toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kritik konuları görüşecek
Türkiye 7 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 7 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu