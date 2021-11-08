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Asgari ücrete zam, 3600 ek gösterge ve EYT için kritik gün! Kabine bugün toplanıyor

Asgari ücrete zam, 3600 ek gösterge ve EYT için kritik gün! Kabine bugün toplanıyor

Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığından Beştepe'de toplanacak. Toplantıda, terörle mücadelede, asgari ücret zammı ve koronavirüsle mücadele öncelikli gündem maddesi.

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Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'ye yönelik olası operasyon açıklaması sonrası sahadaki son durum gözden geçirilecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde devam eden operasyonlara ilişkin kapsamlı bir sunum yapacak.

ABD ile F-35 ve F-16 görüşmeleri

ABD'ye F-35 savaş uçaklarının alımı için 1,4 milyar dolar para ödemişti. Türkiye'nin programdan tek taraflı çıkarılmasının ardından F-16'ların modernizasyonu gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden arasında yapılan görüşmede iletişim mekanizmasının kurulması kararı alındı. Milli Savunma Bakanı Akar, sürece ilişkin Kabine'yi bilgilendirecek.

Artan koronavirüs vakaları

Koronavirüs ile mücadele toplantıdaki başlıklar arasında. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu tavsiye kararlarını Kabine ile paylaşacak. Turkovac aşısında FAZ-3 çalışması devam ediyor. Yerli aşı şu ana kadar yaklaşık 8 bin gönüllüye uygulandı. Bakan Koca, yerli aşı çalışmalarında gelinen son noktaya ilişkin de Kabineyi bilgilendirecek.

3600 ek gösterge konusu ve asgari ücrete zam

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2022 yılında çıkarılacağı belirttiği düzenleme için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde çalışma başlatıldı. Bu çalışmalara ilişkin Bakan Vedat Bilgin Kabineye bilgi verecek. Bununla birlikte asgari ücret konusu da masada olacak. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısı yapması planlanıyor.

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