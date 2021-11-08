Emekli, işçi, memur için yeni düzenlemeler yolda! Milyonlar nefes alacak maaşlara zam geliyor

İŞÇİLERE ZAMLI MAAŞ: Kamuda çalışan işçilere yapılan toplu sözleşme zammından sonra sıra asgari ücret artışına geldi. Bu konuda çalışmalar Aralık ayı içinde tamamlanacak. Gerek hükümet yetkilileri gerekse diğer paydaşlardan gelen açıklamalar asgari ücret artışının, enflasyonun 7-8 puan daha üstünde olacağını gösteriyor. Burada beklentiler yüzde 25-30 arasında bir zam yapılması yönünde. Yüzde 25 zamma göre net asgari ücret 3.532 lira civarında olacak.