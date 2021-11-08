Emekli, işçi, memur için yeni düzenlemeler yolda! Milyonlar nefes alacak maaşlara zam geliyor
Önümüzdeki yıl milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak çalışmalara start verildi. Emekliler işçiler, emeklilik için yaş bekleyenler ile memurlar ve çiftçiler için yeni düzenlemeler yolda...
Önümüzdeki yıl devreye girecek yeni çalışmalar ile milyonlarca çalışan ve emeklinin yüzü gülecek. Ankara'da milyonlarca vatandaşa nefes aldıracak yeni çalışmalar başlatıldı. Memurlardan emeklilere; işçilerden çiftçilere kadar her kesime dokunan değişiklikler 2022 yılıyla birlikte devreye girecek. Faruk Erdem yazısında detaylara yer verdi:
İŞÇİLERE ZAMLI MAAŞ: Kamuda çalışan işçilere yapılan toplu sözleşme zammından sonra sıra asgari ücret artışına geldi. Bu konuda çalışmalar Aralık ayı içinde tamamlanacak. Gerek hükümet yetkilileri gerekse diğer paydaşlardan gelen açıklamalar asgari ücret artışının, enflasyonun 7-8 puan daha üstünde olacağını gösteriyor. Burada beklentiler yüzde 25-30 arasında bir zam yapılması yönünde. Yüzde 25 zamma göre net asgari ücret 3.532 lira civarında olacak.
EMEKLİYE SEYYANEN ZAM: Milyonlarca emeklinin Ocak zammıyla ilgili ipuçları gelirken seyyanen artış beklentisi de oluştu. Emekliler için 4 aylık enflasyon yüzde 6.72 çıkarken yıl sonu beklentileri yüzde 9.17 oldu.
Memur ve memur emeklileri için zam oranı ise toplu sözleşme ile birlikte yüzde 11.17 olacak. Ancak emeklilerin taban maaşlarının 2 bin liraya çıkartılması, bu durumda düşük maaş alanlara seyyanen artış yapılması bekleniyor.