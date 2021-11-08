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Lütfü Türkkan görevinden istifa etti! İyi Parti toplanıyor yeni grup başkanvekili seçilecek

Lütfü Türkkan görevinden istifa etti! İyi Parti toplanıyor yeni grup başkanvekili seçilecek

BİNGÖL'de tartıştığı şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan, Meral Akşener'in talebiyle İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti. İYİ Parti TBMM Grubu bugün saat 14.00'te toplanıyor yeni isim seçilecek.

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İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, grup başkanvekilliği görevinden istifa etti. Türkkan, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in talebi üzerine İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevimden istifa ediyorum." yazılı dilekçesini, İYİ Parti Grup Başkanlığına iletti.

İYİ Parti Grubu toplanıyor

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkkan'ın 6 Kasım tarihli istifa dilekçesinin işleme alındığını, boşalan grup başkanvekilliğine seçim için İYİ Parti TBMM Grubu'nun bugün saat 14.00'te toplantıya çağırıldığını bildirdi.

Dervişoğlu, açıklamasında, "Çeşitli platformlarda konuşulanların aksine herhangi bir görevden alınma durumu söz konusu olmayıp, Genel Başkanımız Meral Akşener'in talebi üzerine istifa etmişlerdir." ifadesini kullandı.

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