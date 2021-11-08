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Karaman'da baba-oğul kavgası hastanede bitti

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Karaman'da baba-oğul kavgası hastanede bitti

KARAMAN'da Ali Y. (57) ile oğlu Zülfikar Y. (27) arasında çıkan tartışma tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Yaralanan baba-oğul ihbar ile gelen sağlık ekibi tarafından farklı hastanelere götürülerek, tedaviye alındı. 

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Karaman'da akşam saatlerinde Ali Y. ve oğlu Zülfikar Y. arasında evde belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine aldıkları tekme ve yumruk darbeleriyle yaralanan baba ve oğlu, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan baba ve oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.   Soruşturma sürüyor. 

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