AK Parti'li Ali İhsan Yavuz Erdoğan için söyledi Koray Aydın 'haşa' diyerek tepki gösterdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un "Oylarımız ile Tayyip Bey'e destek verdiğimiz için hanelerimize sevap yazılmaya devam ediyor." açıklamasına İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın tepki gösterdi.

Abone ol

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un Ağrı'da yaptığı bir konuşmada "Oylarımız ile Tayyip Bey'e destek verdiğimiz için hanelerimize sevap yazılmaya devam ediyor." sözleri muhalefetin gündeminde.

Aynı zamanda 2019 yerel seçimleri döneminde "Hiçbir şey olmasa bile bir şey olmuştur" sözünün mimarı olan Yavuz'un son açıklaması polemik konusu oldu.

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın sosyal medya hesabından AK Partili Yavuz'a tepki gösterdi.

Aydın paylaşımında, "AK Parti'den 'haşa' dedirten son çıkış! Biri Erdoğan için 'Allah’ın bütün vasıflarını üzerinde toplayan bir lider' der. Biri Ayet'le alay eder. Biri 'Erdoğan'ın Sünneti'der. Sonuncusu bu: Erdoğan’a destek verdiğimiz için hanemize sevap yazılmaya devam ediyor. Haşa!" ifadelerini kullanarak "Yazıklar olsun" notunu düştü.

Ali İhsan Yavuz ne demişti?

"20 yıl Recep Tayyip Erdoğan’ı iktidarda tutmak ve onun yaptıkları sebebiyle sevap hanemize bir şeylerin yazılıyor olması çok büyük bir şey. Bu, liderimizi siz ve biz oylarımızla orada tutmasaydık olmazdı. Biz de oylarımız ile Tayyip Bey'e destek verdiğimiz için hanelerimize sevap yazılmaya devam ediyor. Hayatımın sonuna kadar bir statü ve makam beklemeden bu davanın neferi olmaya devam edeceğim. Ne yapmam gerekiyorsa onu yapacağım. Bu davayı çok mübarek dava olarak görüyorum ve görüyoruz. Milletin rotası benim rotamdır diyen, prangaları bir bir söken, zincirleri kopartan Recep Tayyip Erdoğan’ı başımızda tutmak en büyük iştir. Recep Tayyip Erdoğan’ın öğrenilmiş çaresizliği reddeden o özgüveni bize kazandırmış olması bu ülkeye en büyük katkısıdır."