Kemal Kılıçdaroğlu ilk 6 ayda 6 vaadini açıkladı ilk hafta yürürlüğe girecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında, iktidarlarının ilk altı ayında kadınlar için yapacakları düzenlemeleri anlattığı bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu ilk hafta içinde İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlüğe koyacaklarını belirtti.

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Kılıçdaroğlu, iktidarlarının ilk altı ayında kadınlar için yapacakları düzenlemeleri, “Altı Ayda Altı Kolaylık” başlığı altında anlattı.

Kılıçdaroğlu, “Yine tekrar ediyorum: Bunlar reformlar değil. Uzun vadeli reformlar zaten programlarımızda yer alıyor ve yer alacak. Bunlar halkımıza nefes aldıracak ilk altı ay kolaylıkları” dedi.

"Kadınlar adaleti ve güvenliği sosyal medyadan aramak zorunda kalmayacak"

Bir: Kadına yönelik şiddetle mücadelemiz hemen başlayacak. İstanbul Sözleşmesi’ni ilk bir hafta içerisinde yeniden yürürlüğe koyacağız. Kadına şiddet davalarına bakan özel yetkili mahkemeler ve Yargıtay’da ayrı bir ceza dairesi kurulacak, altı ay içinde. Tüm savcı, hâkim ve adli kurumlarda çalışanlar, bu konuda özel eğitim alacak. Her polis karakolunda ev içi şiddet konusunda eğitim almış ekipler bulunacak. Ve içlerinden en az biri kadın olacak. Şiddet bildiriminin aile hekimleri tarafından da yapılması için, polis ve aile hekimi arasında bir iletişim kanalı oluşturulması sağlanacak. Kadınlara şiddet uygulayan şahıslara indirimsiz bir şekilde, bakın altını önemle çiziyorum, indirimsiz bir şekilde hukuki yaptırımlar uygulanacak. Kadına iş yerinde uygulanan ayrımcılığa yönelik de ilk altı ayda net adımlar atacağız. İşte veya evde, her nerede olursa olsun, kadına uygulanan fiziki şiddet gibi psikolojik ve ekonomik şiddet de aynı kapsamda suç sayılacak. Umuyorum ki artık kadınlar, adaleti ve güvenliği sosyal medyada aramak zorunda kalmayacak.

Ev kadınlığına kanuni statü

İki: Ev kadınlarının sosyal güvence meselesini ilk altı ayda çözeceğim. 1971 yılından bu yana Türkiye’nin taahhüt ettiği ama yasalaştıramadığı Aile Destekleri Sigortası’nın yasalaştırılmasını, ilk altı ayda sağlayacağım. Evet, ilk altı ayda ev kadınlığını, kanuni iş tanımına dahil edeceğiz. Çalışmayan kadınların sosyal haklarını güvence altına alacağız. Hane geliri asgari ücretin altında olan aileler için Aile Destekleri Sigortası’ndan mali destek sağlanacak. Önce hanedeki kadın adına bankada bir hesap açılacak, sonra da para o kadının banka hesabına yatmaya devam edecek. Ev kadınları güçlendikçe aileler de güçlenecek.

"İstihdama yönelik teşvik"

Üç: Kadın istihdamını arttırmaya yönelik adımları ilk altı ayda atacağım. Tabii önemli bir hedefimiz de çalışmak isteyen ev kadınlarına destek olmaktır. KOBİ’lerin yarı zamanlı kadın istihdamını arttırmak için sloganımız, ‘Ev kadınlarına iş, eve aş olacak’. Ev kadınlarını yarı veya tam zamanlı işe alan KOBİ’lerin vereceği maaş, ödeyeceği vergide, devlet Aile Destekleri Sigortası kapsamında destek verecek. Devlet memuriyetine ev kadınlarının da alınmasını teşvik edeceğim. Ayrıca kamuda yönetim kademelerinde en az yüzde 35 kadın kotasının uygulanmasını sağlayacağım. Devlet, yönetim kademelerinde çalışan kadın oranı yüzde 35 veya üzeri olan özel sektör şirketlerine de vergi teşviki verecek.

"Nafaka gerginliğini kesinlikle bitireceğim"

Dört: Eşinden boşanan kadınlar için ilk altı ayda Yeni Başlangıçlar Fonu oluşturacağım. Kadın ve erkek arasındaki nafaka gerginliğini kesinlikle bitireceğim. Eşinden boşanan kadınlara, Aile Destekleri Sigortası kapsamında kuracağımız Yeni Başlangıçlar Fonu sayesinde, boşanıp başvuran her kadına taşınma ve ev kurma desteği verdirecek. Kadın çalışmıyorsa istihdama katılımı için belediyeler tarafından eğitim ve iş bulma desteği verilecek. Kadınlar güçlenecek ve kimseye muhtaç olmadan hayatlarına yeniden başlayacaklar. Amacımız, bu konuda tam adalet düzenini kurmak.

"Doğum izni yeniden düzenlenecek"

Beş: Doğum izni kanununu ilk altı ayda değiştireceğim. Doğum iznine ayrılmış ve kanuni süre içinde işine dönememiş veya işinden ayrılmak zorunda kalmış kadınların ileri yıllarda yeniden iş hayatına dönmeleri halinde, istihdam eden kurum ve kuruluşlara yönelik özel vergi teşvikini ilk altı ayda getireceğim. Böylelikle tüm dünyadaki trendin aksine Türk kadınları, iş hayatına dönmek istediklerinde pozitif ayrımcılık uygulamalarından yararlanmış olacak.

"Önleyici sağlık hizmetleri sağlanacak"

Altı: Güçlü bir kadın sağlığı projesini hemen başlatacağım. Kadın sağlığı programı sayesinde kadınların sağlık, bakım ve hijyen konusundaki en büyük güvencesi devlet olacak. Ergenlik çağına giren kız çocuklarının sağlık harcamaları ücretsiz olacak. Rahim kanserini önleyen HPV aşısı da dahil olmak üzere bu konudaki tüm önleyici sağlık harcamaları da devlet tarafından ücretsiz olarak karşılanacak.

"Yapmazsam hesabını sorun"

Sevgili halkım, bunlar iktidara gelişimizin ilk altı ayında kadınlar için hayata geçireceğimiz nefes alma kolaylıklarıdır. Videomu buraya bırakıyorum. Siz de şahit olun. Söylediklerimi yapmaz isem hesabını doğal olarak soracaksınız”.