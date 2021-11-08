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HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

Sağlık Bakanlığı 15 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sağlık Bakanlığı 15 sözleşmeli bilişim personeli alacak

 Sağlık Bakanlığı 15 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirecek. Başvurular 8-26 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

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Bakanlığın, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek personel, 13-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı mülakatla belirlenecek.

Adaylar, 8-26 Kasım tarihleri arasında e-Devlet (Sağlık Bakanlığı/Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım) ve "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden başvuru yapabilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Alım yapılacak 15 sözleşmeli bilişim personeli için adaylar sadece bir pozisyona başvurabilecek.

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