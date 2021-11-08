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Konya'da trafik kavgasında sokak kan gölüne döndü ölü ve yaralılar var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Konya'da trafik kavgasında sokak kan gölüne döndü ölü ve yaralılar var

Konya’da sokak ortasında çıkan silahlı trafik kavgasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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Olay, saat 19.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Duranbey Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde iki grup arasında trafik tartışması çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonrası İsmet Toker, Bayram Toker, Mustafa B., Burak B. ve henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi kurşunlarla yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olayda ağır yaralanan Bayram Toker, özel bir hastaneye yakınlarının aracıyla götürüldü. Başından yaralanan İsmet Toker, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine, Mustafa B., Burak B. ve diğer yaralı ise ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Bayram Toker ve İsmet Toker kaldırıldıkları hastanelerde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik önlemi aldı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kavganın yaşandığı alanda inceleme yaptı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaya karışan 3'ü yaralı 6 

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