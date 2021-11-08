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Diyarbakır Emniyeti'nden operasyon HDP'li yöneticilerinin de olduğu 18 kişiye gözaltı

Diyarbakır Emniyeti'nden operasyon HDP'li yöneticilerinin de olduğu 18 kişiye gözaltı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İzmir Antalya ve Mardin illerinde eş zamanlı operasyonda aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında, Diyarbakır, İzmir, Antalya ve Mardin illerinde 19 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. 18 kişinin yakalandığı operasyonda 1 kişi ise aranıyor.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü PKK’nın şehir yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, aralarında HDP il yöneticilerinin de bulunduğu 19 kişi hakkında Diyarbakır, İzmir, Antalya ve Mardin'de eş zamanlı operasyon yapıldı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 19 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, 18 kişi gözaltına alınırken, 1 kişi ise aranıyor.

Evlerde yapılan aramalarda ise yasa dışı dergi, kitap, örgütsel dokümanlar, notlar ve dijital veriler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorguları yapılmak üzere Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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