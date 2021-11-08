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Esenler'de otomobille takla attı sağlık ekipleriyle tartıştı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Esenler'de otomobille takla attı sağlık ekipleriyle tartıştı

ESENLER O-3 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Otomobil sürücüsü kazayı hafif şekilde atlatırken kendisine müdahale etmek isteyen sağlık ekipleriyle tartıştı. 

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Kaza, Esenler O-3 Karayolu Topkapı istikametinde dün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücü Burak S.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 HZ 9707 plakalı otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarpıktan sonra takla attı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

Sağlık ekipleri, hafif şekilde yaralanan sürücü Burak S.'ye müdahale etmek istedi, ancak sürücü Burak S. sağlık ekipleriyle tartıştı. Bir süre sonra ikna edilen sürücü Burak S. sağlık kontrolünden geçirildi. Kaza nedeniyle oluşan trafik, otomobilin çekilmesiyle normale döndü.

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