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Samsun'da 12 yaşındaki kayıp Tuana bulundu! Babadan 'alıkoyma' iddiası

Samsun'da 12 yaşındaki kayıp Tuana bulundu! Babadan 'alıkoyma' iddiası

 SAMSUN’da akşam eve gelmeyen ve hakkında kayıp ilanı verilen 12 yaşındaki Tuana Ç., bulundu. Tuana'nın bulunması için sosyal medyada birçok paylaşım yapılmıştı.

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Arkadaşlarıyla paten kaymaya gittiği öğrenilen Tuana Ç., akşam geç saatlere kadar eve gelmedi. Ailesi, kızlarının başına kötü bir olay gelmesi ihtimaline karşılık kayıp ihbarında bulundu. 

Kayıp Tuana için sevindirici haber gece geç saatlerde geldi. Diş teknisyeni olan baba Tuhan Ç., kızının arkadaşlarıyla paten kaydığını, 15 yaşındaki bir çocuğun kızının eve gitmesine izin vermediğini iddia etti.

Kızlarının şu anda evde olduğunu ve sağlık durumunda herhangi bir sıkıntı olmadığını ifade eden baba, kızlarını alıkoyan çocuk hakkında şikayetçi olup olmayacaklarını değerlendireceklerini ifade etti. Tuana Ç.'nin bulunması için sosyal medya hesaplarında kısa sürede birçok paylaşım yapılmıştı.

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