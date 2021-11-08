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Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Kovid-19 aşısı olmayanlar AVM'lere alınmayacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Kovid-19 aşısı olmayanlar AVM'lere alınmayacak

KAZAKİSTAN’ın başkenti Nur Sultan’da bugünden itibaren yeni tip koronavirüse karşı aşı olmayanların hafta içi de alışveriş ve eğlence merkezlerine girişleri yasaklandı.

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Nur Sultan Valiliğinden yapılan açıklamada, söz konusu kararın başkentteki epidemiyolojik durumu kontrol altında tutmak ve virüsün daha hızlı yayılmasını önlemek amacıyla alındığı bildirildi.

Açıklamada, bunun yanı sıra ev karantinasını ihlal edenlerin en fazla alışveriş ve eğlence merkezlerinde tespit edildiğini belirtilerek "Bu nedenle 8 Kasım’dan itibaren hafta içi de Nur Sultan’daki alışveriş ve eğlence merkezleri sadece 'yeşil' kategorideki (Kovid-19’a karşı tam aşı olanlar) vatandaşlara açık olacak." ifadesine yer verildi.

Ülke genelinde daha önce Kovid-19'a karşı aşı olmayanların hafta sonları alışveriş ve eğlence merkezlerine girişleri yasaklanmıştı.

Kazakistan Sağlık Bakanlığının güncel verilerine göre, 19 milyon nüfusa sahip ülkede virüse karşı tam aşı olanların sayısı 7 milyon 674 bini geçti.

Ülkede son 24 saatte 1031 yeni vakanın görülmesiyle toplam vaka sayısı 950 bine yaklaştı. Ölenlerin sayısı 9 artarak 12 bin 259’a ulaştı.

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