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Şanlıurfa'da 2 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü! Nefes borusuna şeker kaçtı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Şanlıurfa'da 2 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü! Nefes borusuna şeker kaçtı

 ŞANLIURFA'dan son gelen haber korkunç! Eyyübiye ilçesinde nefes borusuna şeker kaçan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

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İlçenin İmam Bakır Mahallesi'nde ikamet eden Yasin Alpak'ın ağzına attığı şeker, nefes borusuna kaçtı. Bir süre sonra çocuğun nefes alamadığını gören yakınları Alpak'ı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Alpak, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ailesi tarafından teslim alınan küçük çocuğun cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi.

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