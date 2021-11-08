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Ümit Milli Futbol Takımı'nda kaleci Berke Özer aday kadrodan çıkarıldı

Ümit Milli Futbol Takımı'nda kaleci Berke Özer aday kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'nin kalecisi Berke Özer, Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2023 UEFA Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde Belçika ve Danimarka ile oynayacağı maçların aday kadrosundan çıkarıldı.

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Berke Özer'in, kulübü tarafından gönderilen raporda belirtildiği üzere tedavi sürecinde bir süre yatak istirahati gerektirebilecek bel ağrısı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı vurgulanarak, "Kadrodan çıkartılma kararında raporda belirtilen ve daha önceden tedavisi devam eden bel problemi zemininde, akşam oynanan maç sonrası artan ağrı yakınması nedeniyle yapılan değerlendirme göz önüne alınmıştır." denildi.

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