Lütfü Türkkan kimdir ne dedi küfür olayı nedir? İyi Parti'den istifa etti

BİNGÖL'de tepkisini dile getiren bir şehit yakınına kameralar açıkken sinkaflı küfürler eden, İyi Partili Lütfü Türkkan, grup başkan vekilliği görevinden istifa etti. Bu olayın ardından Lütfü Türkkan merak konusu oldu. Peki aslen 62 yaşında olan Lütfü Türkkan kimdir, aslen nereli, eşi Şebnem Türkkan ve çocukları kimdir?

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Bingöl'de bir şehit yakını Tahir Gümren'e ettiği küfürlerle bir anda Türkiye'nin gündemine oturan ve tepkilerin hedefinde olan İyi Partili Lütfü Türkkan grup başkan vekilliği görevinden istifa etti. Şehit ailesi yakınına ağza alınmayacak ifadeler kullanan Lütfü Türkkan'ın ihracı için bugün İyi Parti toplanacak. Daha önce de Meclis'e gelen bir şehit yakınına sakallı ve sarıklı olduğu için bu adamın ne işi var burda diyen Lütfü Türkkan'ın hayatı merak konusu oldu. Peki aslen 62 yaşında olan Lütfü Türkkan kimdir, aslen nereli, eşi Şebnem Türkkan ve çocukları kimdir?

Şehit ailesine küfür eden Lütfü Türkkan ne dedi: Şehit yakını Tahir Gümren, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de esnafı ziyaret ettiği sırada tepkisini dile getirdi. Bunun üzerine polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, bir süre dinlediği bu kişiye küfretti. Ortaya çıkan görüntülerde Türkkan'ın vatandaşa "Senin bacını s..." dediği görülüyor.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, grup başkanvekilliği görevinden istifa etti.

Lütfü Türkkan ve kızları

Türkkan, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in talebi üzerine İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevimden istifa ediyorum." yazılı dilekçesini, İYİ Parti Grup Başkanlığına iletti.

Bu ilk değil: Daha önce de şehit kaymakamın babasının sakallı ve sarıklı olduğu için meclise girmesine tepki gösteren Türkkan "Bu adamın burada ne işi var?" diye sormuştu.

Lütfü Türkkan kimdir: 62 yaşında olan Türkkan İstanbul doğumlu. Kabataş Erkek Lisesini bitirmesinin ardından İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksekokulu ve Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nde önlisans yaptı. Makedonya Kiril Metodij Üniversitesi Türkoloji Bölümü'nü bitirdi. Doce Golcev Üniversitesi Türkoloji Bölümü'nde yüksek lisans öğrenimi gördü.

Ticari hayatına 1986 yılında Kristal Cam firması ile başladı. 1992-1997 yılları arasında Türkkan Uluslararası Nakliyat Firmasında Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. 1997 yılında Bitkisel Ham Yağ üretmek üzere, Dilovası Organize Sanayi Bölgesinde TÜGMAD Türkkan Gıda Mad. San. ve Tic. A.Ş'yi kurdu.

Kocaeli Sanayi Odası Meclis Üyeliği ile Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. Futbol Federasyonu Dış İlişkiler Komite Üyeliği, Bursaspor As Başkanlığı, Vardar Spor ve Karagümrükspor Başkanlığı yaptı. Rumeli Türkleri Kültür Dayanışma Derneği ve Rumeli Eğitim Vakfı'nda Başkanlık görevinde bulundu.

2011-2015 yıllarında MHP'den Kocaeli milletvekili olarak görev yaptı. Bu dönemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu üyesi oldu.[2] MHP'de parti içi muhaliflerin yanında yer almış, ardından İYİ Parti'nin kurucularından oldu ve Genel İdare Kurulu'na seçildi.[3] 5 Nisan 2018 tarihinde İYİ Parti Basın Yayın ve Medya'dan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak atandı.[4] 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerde Kocaeli milletvekili seçildi. 27. dönemde Grup Başkanvekilliği'ne seçildi.

İyi düzeyde İngilizce ve Rusça, orta düzeyde Makedonca ve Bulgarca bilmekte olup evli ve 4 çocuk babasıdır.