Hulusi Akar: Ordunun siyasetinin dışında tutulması lazım

Ordunun siyasete çekilmesi konusunu eleştiren Hulusi Akar "Bu ordu bizim ordumuz, bu orduya sahip çıkılması lazım. Günlük siyasetin dışında tutulması lazım." dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, özellikle devlet politikalarında birlik ve beraberlik olması gerektiğine dikkat çekerek egemenlik ve ülke güvenliğine ilişkin konularda rekabet havasındaki iç çekişmelerin hiç kimseye yararı olmayacağını söyledi. Özellikle Mehmetçik’in böylesi yoğun bir süreçte morale ihtiyacı olduğunu belirterek şöyle dedi:

“Mehmetçiğin morale ihtiyacı var. Tezkere konusunda olduğu gibi siyasetten medyaya, toplumun her kesiminin bu konuya hassasiyet göstermesi gerekir. Bu ordu bizim ordumuz, bu orduya sahip çıkılması lazım. Günlük siyasetin dışında tutulması lazım. Mehmetçik milletin huzuru, menfaati için gece gündüz mücadele ediyor. Tezkere çıkmasaydı askerin oradan çekilmesi ve terörle mücadeleyi bırakmamız demekti.”

Bakan Akar, uçakta ve helikopterde Milliyet gazetesi yazarı Tunca Bengin’e açıklamalarda bulundu.

2 yıl süre ve yabancı asker konusu çok tartışıldı

“Tezkere eskisiyle birebir aynı tezkere. 2 yıl olmasının sebebi pratik ve idari bir karardır. Tezkerede her şey açık ve net. Bu tezkeredeki yabancı asker maddesi DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu kapsamında faaliyetler nedeniyledir. DEAŞ’la mücadelede iş birliği çerçevesinde bazı üs bölgelerinde koalisyon güçleriyle mutabakatımız var. Kontrollü olarak kullanımlarına müsaade ettik. Yani bunun yabancı askerle ilgisi falan yok. Tezkerede her şey açık.”

TSK’nın Cumhuriyet döneminin en yoğun operasyon ve tatbikatlarını yaptığı belirten Akar, çok konuşulan Suriye’ye yönelik olası bir operasyon konusundaki sorumuz üzerine de şöyle dedi:

“Suriye’ye yeni bir harekât konusunda tüm planlarımız mevcut. Gerektiği zaman uygun yerde, zamanda bugüne kadar nasıl yapıldıysa bundan sonra da aynı şekilde yapılır. Caydırıcılık bizim birinci görevimiz. Etkin, caydırıcı, saygın… TSK’nın sloganı bu. Gerektiği zaman daha öncekilerde olduğu gibi gerekeni yaparız, bir adım geri atmayız. Harekâtın ne zaman yapılacağı durum ve şartlara bağlı. Yeri ve zamanı geldiğinde yapılır.”

Akar’ın devamında anlattıkları da şunlardı:

Rusya’nın Kamışlı’daki hareketliliği

Fırat’ın doğusundaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Rusya’nın yaptığı farklı ve yeni bir durum değil. Tatbikatlar ve lojistik faaliyetler kapsamında iniş-kalkışlar olduğunu biliyor, görüyoruz.

ABD, YPG’nin terör örgütü olduğunu kabul etmeli

“ABD’liler YPG/PYD ile iş birliği halinde. Onlara lojistik destek sağlıyorlar. DEAŞ’la mücadele adı altında YPG’yi destekliyorlar. ABD’den teröristleri bölgeden çıkarmasını istiyoruz. Mutabakat muhtırasına uymalarını bekliyoruz. ABD’nin teröristlerden vazgeçmelerini, YPG’yi terörist olarak kabul etmelerini bekliyoruz. PKK’nın sözde elebaşı zaten açık açık PYD/YPG’nin PKK olduğunu söyledi. Yine başka bir PKK elebaşı “Batılılar bizim silah bırakmamamızı söyledi” diyerek büyük itirafta bulundu. Avrupa’nın kendi adamlarının ne yaptığını görmesi lazım.