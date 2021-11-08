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Van'da mantar üretim tesisinde devrilen rafların altında kalan 5 işçi yaralandı

Van'da mantar üretim tesisinde devrilen rafların altında kalan 5 işçi yaralandı

Van'ın Edremit ilçesindeki mantar üretim tesisinde toprak yüklü rafların devrilmesi sonucu 5 işçi yaralandı.

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İlçenin Bakacık Mahallesi'nde bulunan tesiste, mantarların yetiştirildiği toprak yüklü raflar 5 işçinin üzerine devrildi.

Diğer işçilerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE, itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri, işçilerin kurtarılması için çalışma başlattı.

Ekipler tarafından toprağın altından çıkarılan 5 işçi, ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri de bölgede inceleme yaptı.

Arama Kurtarma Birlik Müdürü Sadi Ekin, yapılan ihbar üzerine ekiplerle olay yerine intikal ettiklerini söyledi.

Yapılan çalışma sonucu 5 işçiye ulaştıklarını belirten Ekin, "Ambulanslarla yaralıların hastaneye ulaşmalarını sağladık. Daha sonra toprağın altında başkalarının da olma ihtimali üzerine araştırma yaptık. Enkazın tamamında yaptığımız incelemeler sonucu kimsenin olmadığını belirledik ve çalışmamızı sonlandırdık." diye konuştu.

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