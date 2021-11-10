BIST 1.616
DOLAR 9,78
EURO 11,33
ALTIN 574,49

Ünlülerden 10 Kasım Atatürk'ün 83. ölüm yıl dönümü paylaşımları...

Ünlülerden 10 Kasım Atatürk'ün 83. ölüm yıl dönümü paylaşımları...

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 83. yılında hüzünle anıyoruz. 10 Kasım nedeniyle ünlü isimler sosyal medyada duygularını paylaştı. İşte 10 Kasım paylaşımları...

Ünlülerden 10 Kasım Atatürk'ün 83. ölüm yıl dönümü paylaşımları...

Ünlüler 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ü kaybedişimizin 83'üncü yılını üzüntü ve hasretle andılar. İşte sosyal medyadaki o paylaşımlar...

116
Ünlülerden 10 Kasım Atatürk'ün 83. ölüm yıl dönümü paylaşımları...

Pelin Öztekin

"Saygı, minnet ve özlemle Atam.!!!"

216
Ünlülerden 10 Kasım Atatürk'ün 83. ölüm yıl dönümü paylaşımları...

Oktay Kaynarca

"Sonsuza kadar"

316
Ünlülerden 10 Kasım Atatürk'ün 83. ölüm yıl dönümü paylaşımları...

Ajda Pekkan

"Sonsuza dek; Saygı ve Minnet ile"

416