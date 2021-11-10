Ünlülerden 10 Kasım Atatürk'ün 83. ölüm yıl dönümü paylaşımları...
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 83. yılında hüzünle anıyoruz. 10 Kasım nedeniyle ünlü isimler sosyal medyada duygularını paylaştı. İşte 10 Kasım paylaşımları...
Ünlüler 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ü kaybedişimizin 83'üncü yılını üzüntü ve hasretle andılar. İşte sosyal medyadaki o paylaşımlar...
116
Pelin Öztekin
"Saygı, minnet ve özlemle Atam.!!!"
216
Oktay Kaynarca
"Sonsuza kadar"
316
Ajda Pekkan
"Sonsuza dek; Saygı ve Minnet ile"
416