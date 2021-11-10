Benzine kallavi indirim geldi! İşte şehir şehir yeni benzin fiyatları

Sürekli zam gelen benzine bu sefer sağlam indirim geldi. Benzinin litresi 32 kuruş ucuzladı...

Abone ol

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) benzine bu geceden (11 Kasım) itibaren geçerli olmak üzere 32 kuruş indirim geldiğini duyurdu.

Fiyat indiriminin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 8,45 liradan 8,13 liraya, Ankara'da 8,52 liradan 8,20 liraya, İzmir'de ise 8,54 liradan 8,22 liraya gerileyecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.