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Çin ABD Kongre heyetinin Tayvan ziyaretini protesto etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Çin ABD Kongre heyetinin Tayvan ziyaretini protesto etti

Çin, ABD Kongresi üyelerinin dün akşam saatlerinde askeri bir uçakla Tayvan'a yaptığı sürpriz ziyareti protesto etti.

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, düzenlediği basın toplantısında, ziyaretin ABD'nin Tayvan ile resmi ilişki kurmama taahhüdünü ciddi şekilde ihlal ettiğini belirtti.

Tayvan'ın Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğunu ve bu konuda herhangi bir dış müdahalenin kabul edilemeyeceğini ifade eden Sözcü Vang, "Çin, ziyarete kesinlikle karşıdır ve ABD'yi bu konuda protesto etmiştir." dedi.

"Bir karıncanın dev bir ağacı devirmeye çalışması gibi beyhudedir"

Tayvan'ın bağımsızlığına yönelik her tür çabanın başarısızlığa mahkum olduğunu vurgulayan Vang, "Çin'in yeniden birleşmesine yönelik her türlü riskli ve provokatif eylem, bir karıncanın dev bir ağacı devirmeye çalışması gibi beyhudedir." ifadelerini kullandı.

ABD Kongresi üyesi bir grup siyasetçi, dün akşam saatlerinde Çin ile ihtilaflı Tayvan adasına sürpriz ziyaret gerçekleştirmişti. 4 senatör, 2 Temsilciler Meclisi üyesi ve 7 danışmandan oluşan heyet ABD donanmasına ait C-40A askeri nakliye uçağı, Tayvan'ın Taipei Songşan Havaalanı'na inmişti.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kıfey, yaptığı açıklamada, ziyareti kınayarak "ABD tarafının eylemleri, Çin'i içişlerine müdahale etmekte ve egemenlik haklarına zarar vermektedir. Tayvan Boğazı'nda gerilimi arttıracak yıkıcı faaliyetlere derhal son verilmelidir." ifadelerini kullanmıştı.

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (PLA) teyakkuzda olduğunu belirten Tan, yabancı tarafların ve Tayvan bağımsızlık güçlerinin müdahalesine karşı her türlü saldırıya hazır olduklarını vurgulamıştı.

PLA Doğu Cephesi Komutanlığı da ziyaretin ardından Tayvan Boğazı çevresinde "ortak savaş hazırlık devriyesi" faaliyeti gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

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