Ertuğrul Özkök'ten flaş açıklamalar! Hürriyet'ten neden ayrıldı? Kovuldu mu istifa mı etti?

Ertuğrul Özkök, 20 yıl genel yayın yönetmenliğini yaptığı 35 yıldır çalıştığı Hürriyet gazetesi ile yollarının ayrıldığını doğruladı. Özkök, Adın Doğan ile yeni bir gazete mi çıkaracak?..

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Ertuğrul Özkök, Hürriyet gazetesiyle yollarının ayrıldığını duyurdu. Özkök, Uçankuş TV'ye yaptığı açıklamada, "Hürriyet’ten dostça ayrıldık" ifadesini kullandı. Özkök'ün ayrılığının perde arkasıyla ilgili medya kulislerinde iddialar birbirini kovalıyor.

'1 ay izne çıkıyorum' demişti

Ertuğrul Özkök, 6 Kasım tarihli son yazısında, bir kitap senaryo projesini olduğunu belirterek, "bir ay izin istiyorum. Bir ay sonra kitabıma başlamanın moraliyle, yepyeni magazin konularıyla dönmek üzere izin istiyorum" demişti.

20 yılı genel yayın yönetmenliğiyle geçti

Ancak dün medya kulislerine Özkök bombası düştü. Özkök'ün 1986 yılından bu yana aralıksız çalıştığı Hürriyet'ten gönderildiği iddia edildi. 1989 yılında gazetenin Genel Yayın Yönetmenliği’ne atanan Özkök, 20 yıl bu görevi sürdürmüştü.

İstifa mı etti kovuldu mu?

Ayrılığın istifadan mı yoksa kovulmasından mı kaynaklandığı sorusuna Özkök, "Dostça ayrıldık. Şu an söyleyebileceğim bu..." cevabı verdi. Ayrılık sonrası ise başka projelerde yer alacağı iddialarıyla ilgili ise Özkök, "Yarını planlamıyorum. Yeni bir planım yok" dedi.

Aydın Doğan ile toplantı yaptı mı?

"Ayrılık kararı sonrası Aydın Doğan ile görüştünüz mü" sorusuna Özkök, "Böyle bir girişim, görüşme olmadı" yanıtını verdi.

Milliyet gazetesini Aydın Doğan geri mi alıyor?

Son dönemde Aydın Doğan'ın Milliyet gazetesini tekrar satın alacağı sonrasında ise Genel Yayın Yönetmeni olarak kendisinin atanacağı iddialarıyla ilgili konuşan Özkök, "Böyle bir şey yok. Hatta bir yerlerde kendisiyle toplantı yaptığım iddia edildi. Böyle bir görüşme de yapılmadı. Ayrıca Doğan'ın böyle bir girişiminin delilik olacağını düşünüyorum" dedi.

Diyarbakır'daki halay nedeniyle mi kovuldu?

"Diyarbakır'daki sergi yüzünden" iddialarıyla ilgili ise Özkök "Daha neler, yok öyle bir şey" dedi. Ayrıca Özkök'ün kitap yazmak için çalışmalara başladığı öğrenildi.