Kasım ayı otomobil kampanyaları dikkat çekti avantajlı kredi seçenekleri

Yıl sonuna yaklaşırken otomotiv firmaları kampanyalara devam ediyor. Sıfır faizli krediden servise aksesuara kadar birçok kalemde avantajlar sunuluyor.

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Ekim ayında sıfır km araç satışları 56 bin adetlerde kalırken kasımda da yaklaşık rakamlar öngörülüyor. Sıfır km araç bulunurluğu yine problem olmaya devam ediyor.

Tüketiciler, yetkili satıcılarda ancak stokta bulabildikleri özelliklerde aracı alma şansına sahip. Kasım ayında kampanya açıklayan markalardan bazıları ise şunlar:

Opel



Hem binek hem de ticari araç model kampanyaları bulunan Opel’in modelleri 194.400 TL’den başlayan fiyatlar ve sıfır faiz seçeneği ile satılıyor. Crossland modeli, 263.700 TL’den başlayan fiyatlarla satılırken, Mokka 399.900 TL’den, Grandland X ise 441.900 TL’den başlıyor. Combo Life’a 75 bin TL’ye kadar 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçeneği devam ederken; Combo Cargo, Zafira Life ve Vivaro modellerine ise 75 bin TL’ye kadar 12 aya varan vade ve %0,99 faizli kredi fırsatıyla sahip olunabiliyor.

Toyata

Toyota’nın geleneksel 'Servis Günleri Kampanyası' başladı. 18 Aralık tarihine kadar sürecek kampanyadan yararlanmak için Toyota Plaza'lara gelenler, tüm Toyota modelleri için ücretsiz check-up’tan da yararlanabilecekler. Toyota’nın yine tüm modellerde fren balata ve diskleri, debriyaj setleri, silecekler ile amortisör değişimleri yüzde 25 indirimli olarak gerçekleşecek. 3 yaş ve üstü Toyota modellerinde ise bakım işçiliği yüzde 30 indirimle sunulurken Toyota Orijinal Motor Yağı ve Yağ Filtresi yüzde 20 indirimli değiştirilebilecek.

Kia Sportage



Kasım ayına özel fırsatlarla Kia Sportage dizel otomatik ve Black Edition versiyolarında 150 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz avantajı sağlanıyor. Stonic, Picanto, Rio modelleri 50 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz ile satışa sunuluyor.

İsuzu

Anadolu Isuzu, kışa hazırlık kampanyası başlattı. Tüm Isuzu ticari araçlar için 40 nokta kontrolü, araç dezenfeksiyonu ve Isuzu sağlık raporunun ücretsiz olarak sunulduğu kampanya kapsamında orijinal yedek parçalarda yüzde 20 indirim sağlanırken, 2.500 TL üzeri yedek parça harcamalarına da Isuzu yelek hediye ediliyor.

Suzuki



Yeni Suzuki Vitara Hibrit sahibi olmak isteyenler, Kasım ayı boyunca 100 bin TL için 12 ay vade ve % 0,99 faizli kredi imkânından faydalanabiliyorlar. Vitara Hibrit, donanım ve güvenlik özellikleri sayesinde hem şehir içinde hem de uzun seyahatlerde verimli ve konforlu yolculuklara olanak tanıyor.

Mercedes

Mercedes-Benz C-Serisi Sedan otomobillerde 355.000 TL krediye bu aya özel, 12 ay, yüzde 1,44 faizli kredi fırsatı sunuluyor.GLB ise Kasım ayında 355.000 TL, 12 ay, yüzde 1,44 faizli kredi imkanı ile satılıyor. E-Serisi Sedan otomobil sahibi olmak isteyenler için Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Kasım ayına özel, 500.000 TL’ye, 12 ay, yüzde 1,44 faiz oranı fırsatı sunuyor. Mercedes-Benz A-Serisi Sedan için ise bu aya özel 280.000 TL, 12 ay, yüzde 1,44 faizli kredi imkanı sunuluyor. CLA’da ise 305.000 TL için, 12 ay vadeli, yüzde 1,44 faizli kredi imkanı mevcut.

Peugeot



Peugeot’nun yeni nesil i-Cockpit, EAT8 tam otomatik şanzıman ve yarı otonom sürüş seçeneklerine sahip SUV ailesinde 100.000 TL’ye kadar sıfır faizli kredi seçenekleri yer alıyor. Hatchback kasa tipinin en özgün tasarımlı sportif modeli yeni 208’de sıfır faizli kredi seçeneği ay boyunca sunulurken, inovatif kimliği ve güçlü tarzıyla öne çıkan 508’de ise 100.000 TL için 12 ay vadeli sıfır faiz imkanı avantaj sağlıyor. Rifter da 80.000 TL için 12 ay vadeli sıfır faizli krediyle birlikte tercih edilebiliyor.