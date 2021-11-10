Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı

KAYSERİ'de FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski polis memuru yakalandı.Abone ol
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.
Ekipler, çalışmalar kapsamında örgüte üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A'yı yakaladı.
Kanun hükmünde kararname ile 2018 yılında meslekten ihraç edilen eski polis E.A. cezaevine gönderildi.