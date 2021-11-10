BIST 1.625
DOLAR 9,82
EURO 11,34
ALTIN 586,95
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı

KAYSERİ'de FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski polis memuru yakalandı.

Abone ol

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Ekipler, çalışmalar kapsamında örgüte üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A'yı yakaladı.

Kanun hükmünde kararname ile 2018 yılında meslekten ihraç edilen eski polis E.A. cezaevine gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Berat Albayrak kitap yazıyor! Babası Sadık Albayrak açıkladı yer yerinden oynayacak
Berat Albayrak kitap yazıyor! Babası Sadık Albayrak açıkladı yer yerinden oynayacak
Kasım ayı otomobil kampanyaları dikkat çekti avantajlı kredi seçenekleri
Kasım ayı otomobil kampanyaları dikkat çekti avantajlı kredi seçenekleri
Arife öğretmeni öldürüp intihara kalkıştı! 5.5 ay sonra hastanede öldü
Arife öğretmeni öldürüp intihara kalkıştı! 5.5 ay sonra hastanede öldü
Dünyaca ünlü Amerikalı gurme Türk lokumuna hayran kaldı beni çok etkiledi
Dünyaca ünlü Amerikalı gurme Türk lokumuna hayran kaldı beni çok etkiledi
Çin ABD Kongre heyetinin Tayvan ziyaretini protesto etti
Çin ABD Kongre heyetinin Tayvan ziyaretini protesto etti
Ertuğrul Özkök'ten flaş açıklamalar! Hürriyet'ten neden ayrıldı? Kovuldu mu istifa mı etti?
Ertuğrul Özkök'ten flaş açıklamalar! Hürriyet'ten neden ayrıldı? Kovuldu mu istifa mı etti?
Kulüp dizisi 1. sezon kaç bölüm Kulüp nereden izlenir
Kulüp dizisi 1. sezon kaç bölüm Kulüp nereden izlenir
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener AB büyükelçileriyle görüştü
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener AB büyükelçileriyle görüştü
Terör örgütü YPG elebaşı Mazlum Kobani 'bize umut veriyorlar' diyerek CHP'yi Suriye'ye davet etti
Terör örgütü YPG elebaşı Mazlum Kobani 'bize umut veriyorlar' diyerek CHP'yi Suriye'ye davet etti
Kulüp dizisi Raşel kim oynuyor gerçekte kimdir?
Kulüp dizisi Raşel kim oynuyor gerçekte kimdir?