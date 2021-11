Kulüp dizisinde Şabat ne demek Yahudiler için Şabat hangi gündür?

Netflix'in yeni Türk dizisi Kulüp yayına girdiği ilk günden büyük ses getirdi. Kulüp dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Yahudi olan Matilda'nın kızı Raşel ile yıllar sonra birleşen hikayesini konu eden Kulüp'te Yahudilerin dini inanışlarına da yer veriliyor. Peki Yahudilerin özel günü olan, cumartesi günü yapılan Şabat nedir, şabat kelime anlamı

Netflix'te yayınlanan yeni Türk dizisi Kulüp kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi ve kısa sürede büyük beğeni topladı. 6 bölümden oluşan 1. sezonu ile büyük ilgi gören Kulüp dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu da merak ediliyor. Yahudi olan ve hamile kaldığı sevgilisini öldürerek hapse giren Yahudi Matilda'nın afla birlikte hapisten çıkmasını ve yetimhaneye bırakılan kızı Raşel ile yıllar sonra yeniden bir araya gelmesini konu alıyor. Kulüp dizisinin başrollerinde Gökçe Bahadır, Fırat Tanış, Barış Arduç, Salih Bademci ve Metin Akdülger yer alıyor. Dizide özellikle Salih Bademciliğinin oyunculuğu alkış topladı.

Yahudi inanışlarının ve geleneklerinin sıkça kullanıldığı dizide Şabat kelimesi de merak edildi. Yahudilerin dinlenme ve ibadet günü olan şabat cumartesi günü yapılır. Yahudilerin inanışına göre Allah dünyayı 6 günde yaratmış, kalan bir günde de dinlenmiştir. Bu nedenle cumartesi günü Yahudiler için Şabat günüdür. Kimse çalışmaz ve ibadet edilir.

Şabat nedir: Şabat kelimesi Yahudilerin dini dinlenme günüdür. Yani bu dinlenme günü de Cumartesi günüdür. Her Cumartesi Yahudiler için Şabat günüdür. Yani Yahudiler bu gün dinlenir. Bu kavram da onlara için önemlidir. Her daim ibadet gibi bu görev de her hafta bir kere yerine getirilir.

Yahudilikteki şabat Tanrı ile yakından alakalıdır. Yahudiliğe göre Tanrı evreni altı günde yaratmış ve bir gün de dinlenmiştir. Bu nedenle de Yahudiler her Cumartesi dinlenmeyi tercih eder.