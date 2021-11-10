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Elazığ'da 10'uncu kattan atlayan kadın caddede yürüyen bir kişinin üzerine düştü

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Elazığ'da 10'uncu kattan atlayan kadın caddede yürüyen bir kişinin üzerine düştü

ELAZIĞ'da bir iş merkezinin 10'uncu katında bulunan kafenin terasından kendisini boşluğa bırakan yabancı uyruklu kadın caddede yürüyen V.G.'nin üzerine düştü. Kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken ağır yaralanan V.G. ise tedaviye alındı. Polis olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.

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ELAZIĞ Gazi Caddesi'ndeki bir iş merkezinin 10'uncu katındaki kafenin terasında oturan yabancı uyruklu kadın, iddiaya göre, bir süre telefonla konuştuktan sonra kendisini boşluğa bıraktı. Kadın o sırada caddede yürüyen V.G.'nin üzerine düştü. Olayda her iki kişi de ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve çok polis ekibi sevk edildi. O esnada yoldan geçen biri ise kalp masajı yaparak kadını hayatta tutmaya çalıştı. Ağır yaralı kadın ve V.G., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yabancı uyruklu kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tedaviye alınan V.G.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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