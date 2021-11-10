İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konvoyunda kaza

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş'ın Beypazarı'ndaki cenaze töreninden dönen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konvoyundaki iki araç kazaya karıştı. Olayda ciddi bir tehlike atlatılırken yaralanan olmadığı öğrenildi.

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ANKARA Ayaş kara yolu Başbereket kavşağında meydana gelen kazada; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş'ın Beypazarı'ndaki cenaze töreninden dönen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konvoyunda bulunan ve Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem ile Genel Sekreter Uğur Poyraz'ı taşıyan iki otomobil yola çıkan bir köpeğe çarpmamak için savrularak yoldan çıktı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana geldi.