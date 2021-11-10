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Paris İklim Anlaşması Türkiye'de yürürlüğe girdi

Paris İklim Anlaşması Türkiye'de yürürlüğe girdi

İklim değişikliğiyle mücadeleyi amaçlayan ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) onaylanan Paris İklim Anlaşması yürürlüğe girdi. Böylece Türkiye, anlaşmaya taraf olan 192'nci ülke oldu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eylüldeki Birleşmiş Milletler (BM) genel kurulunda Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'na taraf olacağını açıklamıştı. Anlaşma, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) oy birliği ile onaylandı. Böylece Türkiye, anlaşmaya taraf olan 192'nci ülke oldu.

Anlaşma kapsamında Türkiye'nin ilk adım olarak emisyon azaltım hedeflerini içeren ulusal katkı beyanlarını güncellemesi ve bunu Birleşmiş Milletler Sekretaryasına sunması planlanıyor. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 2053'te net sıfır emisyona ulaşma hedefine yönelik bir yol haritası oluşturulacak.

Uluslararası kamuoyundan destek

Uluslararası kamuoyu Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylamasını destekliyor. BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryası İcra Direktörü Patricia Espinosa, "Türkiye, büyük bir ekonomi. Bu nedenle Paris İklim Anlaşması'nın kapsadığı tüm alanlarda Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede yapabileceği katkı çok önemli" ifadelerini kullandı.

Paris İklim Anlaşması, 4 Kasım 2016 itibarıyla yürürlüğe girdi. Anlaşma, karbon salımını 2030 yılında yarıya, 2050 yılında ise sıfıra indirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamd  ülkelerin atacakları adımlara yönelik ulusal katkı beyanlarını 5 yılda bir güncellemesi bekleniyor.

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