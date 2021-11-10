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BAE-Suriye zirvesine ABD'den dikkat çeken tepki: Kaygılıyız

BAE-Suriye zirvesine ABD'den dikkat çeken tepki: Kaygılıyız

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan'ın Suriye'nin başkenti Şam'da Beşşar Esed ile görüşmesini 'kaygı verici' olarak niteledi.

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ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, günlük basın toplantısında, Beşşar Esed ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan arasındaki görüşmeye ilişkin bir soruya, "Bu görüşmeye ilişkin haberlerden ve bunun gönderdiği mesajdan dolayı kaygılıyız" yanıtını verdi.

Suriye'deki krizin siyasi bir şekilde çözülmesi gerektiğini belirten Price, şunları söyledi:

"Daha önce de dediğimiz gibi bu yönetim, zalim bir diktatör olan Beşşar Esed'le ilişkileri normalleştirme veya onun ayakta kalmasını sağlayacak çabalara destek vermeyecektir. Bölgedeki ülkeleri bu rejimin Esed'in son 10 yılda Suriye halkına yönelik kıyımlarını ve halen ülkenin büyük bir kısmına insani yardım ve güvenliğin sağlanmasını engellemeye devam etmesini dikkate almaya teşvik ediyoruz."

"Sürpriz olmadı"

Price, BAE dahil bölge ülkeleri ile bu konudaki pozisyonlarını açıkça ifade ettiklerini belirterek BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan'ın Esed ile görüşmesinin ise kendileri için sürpriz olmadığını kaydetti. ABD'nin Esed konusunda pozisyonunun değişmediğini savunan Price, Esed'in görevde kalmasına destek vermek için herhangi bir şey yapmadığını kaydetti.

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