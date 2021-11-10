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Sahte pasaportla Türkiye'ye girmeye çalışan DAEŞ'lı İstanbul Havalimanı'nda yakalandı!

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Sahte pasaportla Türkiye'ye girmeye çalışan DAEŞ'lı İstanbul Havalimanı'nda yakalandı!

İSTANBUL Havalimanı'nda daha önce terör örgütü DEAŞ üyeliğinden hakkında işlem yapılıp sınır dışı edilen Iraklı uyruklu 1 kişi sahte pasaportla Türkiye'ye giriş yapmak isterken yakalandı.

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İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekipleri önceki gün sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'ndaki pasaport kontrolleri sırasında Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan H.S.R.G isimli Irak uyruklu kişinin durumundan şüphelendi. Şüphelinin yapılan parmak izi incelemesinde gerçek kimlik bilgilerinin Ş.H.S.R.R. olduğu tespit edildi.

Yapılan arşiv taramasında sahte pasaport ve kimlik kullandığı anlaşılan şüpheli Ş.H.S.R.R.'nin DAEŞ terör örgütüne üye olmak suçundan arandığı, 2018 yılında Hakkari üzerinden kaçak yollarla giriş yaptığı, Adana'ya yerleşip faaliyetlerde bulunduğu ve 1 yıl sonra yakalanarak Irak'a sınır dışı edildiği anlaşıldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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