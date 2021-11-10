Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz tutuklandı

Saldırganın sokakta samuray kılıcıyla ağır yaraladığı genç kadın, hastanede hayatını kaybetti. Kadının mimar ve nişanlı olduğu, eğitim için Ankara'dan geldiği öğrenildi. Katil de tutuklandı.

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İstanbul Ataşehir’deki lüks sitede tek başına yaşayan Can Göktuğ Boz, dün akşam saat 19.00 sıralarında sokakta karşılaştığı Başak Cengiz'e (28) samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladı.

Saldırı sonrası ağır yaralanan genç kadın, kanlar içinde yere yığıldı.

Görgü şahitlerinin ifadelerine göre kadına arkadan yaklaşan şüpheli, hiçbir şey söylemeden elindeki yaklaşık 75 santimetre uzunluğundaki samuray kılıcını peş peşe saplamaya başladı.

Hareketsiz kalana kadar bıçakladı

Genç kızı yerde hareketsiz kalana kadar bıçaklamaya devam eden şüpheli daha sonra elindeki kılıçla olay yerinden yaya olarak uzaklaştı.

Yaralı kadın, Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Cengiz, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayet anlarını güvenlik kameraları kaydetti

Olayın duyulması üzerine İstanbul polisi alarma geçti. Olay yerine giden ekipler, vahşi cinayetin işlendiği anın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendiğini tespit etti.

Görüntülerde bir süre yolda tek başına bekleyen şüphelinin, daha sonra yürüyerek ilerleyen Başak Cengiz'in peşine takıldığı, kılıcı çekerek aniden ona saplamaya başladığı görüldü.

15 kılıç ve bıçaklar bulundu

Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bu güvenlik kameralarını kullanarak şüphelinin olayın meydana geldiği lüks sitenin içine doğru kaçtığını belirledi.

Yapılan çalışmada lüks sitede tek başına oturduğu öğrenilen şüphelinin evine baskın yapıldı. Baskında şüpheli Can Göktuğ Boz, gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada 15 kılıç ve bıçak ele geçirildi.

Cinayet silahı da evdeydi

Ele geçirilen kılıçlar arasında olayda kullanılan samuray kılıcının da bulunduğu öğrenildi.

Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen zanlı, Ataşehir Örnek Polis Merkezi'ne getirildi. Zanlı daha sonra sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube'ye götürüldü.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan saldırgan Kartal Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Adliyedeki işlemlerinin ardından Can Göktuğ Boz'un çıkarıldığı hakimlikçe 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklandığı açıklandı.

Öte yandan Can Göktuğ Boz'un yaşadığı evde duvara kendi el yazısıyla “Tuzak kur”, “2023 savaş”, “Haziran, Mayıs, Nisan”, “Spor yap”, “Karnına bıçak sapla”, “Osman’ı öldür”, “Karına mermi at”, “Mermiden kaçarken çapraz koş”, “Biraz arkana bak”, “Tartışma eden saldıran insanı öldür Göktuğ”, “İstanbul Anadolu bölgesinde ölen yok”, “Saldırınca saldır yarısı katil bıçak” gibi sözler yazdığı belirtildi.

Evden çıkarken birini öldürmeyi planladı

Oldukça sakin görülen şüphelinin verdiği 3 sayfalık ifadesinde işlediği cinayeti büyük bir soğukkanlılıkla anlattığı öğrenildi.

Şüphelinin poliste verdiği ifadesinde evden çıkarken birini öldürmeyi planladığını, erkeğin kendisine karşı koyma ihtimaline karşılık bir kadını öldürmeye karar verdiğini anlattığı öğrenildi.

Polisteki ifadesinde kılıçları çok sevdiğini anlatan şüphelinin evinde bulunan kılıçların hepsini internet ya da mağazalardan aldığını ve hepsinin kendisine ait olduğunu söylediği belirtildi.

Şüphelinin kılıcı gizleyerek sokakta bir süre kurbanının gelmesini beklediği, ardından genç kızın peşine düşerek cinayeti işlediğini anlattığı öğrenildi.

"Bir daha hiç yapmayacağım"

Şüphelinin cinayetten sonra evine çıktığı, olayda kullandığı samuray kılıcını banyoda yıkayarak temizlediği tespit edildi.

Şüphelinin ifadesinin sonunda pişman olduğunu söyleyerek “Pişmanım böyle bir hatayı bir daha hiç yapmayacağım” dediği belirtildi.

Geçmişte 17 gün uyuşturucu kullandığı için bir hastanede tedavi gördüğü belirlenen şüphelinin ayrıca 5 yıl psikolojik destek aldığı tespit edildi.

Ancak şüpheli Can Göktuğ Boz'un son üç yılda hiçbir doktora başvurmadığı belirlendi.