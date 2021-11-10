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Yunanistan'da sahte aşı olmak için 400 avro verenlere gerçek aşı yapıldı

Yunanistan'da sahte aşı olmak için 400 avro verenlere gerçek aşı yapıldı

YUNANİSTAN'da aşı karşıtları ilginç bir olayla karşılaştı. Ülke basınında yer alan haberlere göre sahte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapmak için 400 avro veren aşı karşıtlarına gerçek aşı yapıldı.

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YUNANİSTAN basını sahte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmak isteyenlerle ilgili pazar günü ilginç bir iddia ortaya attı. Keep Talking Greece'nin aktardığı iddiaya göre sahte aşı yapmak için 400 avro alan doktor ve hemşireler, yakalanmamak için gerçek aşı yaptı.

To Vima adlı gazete de olaya 100 ile 200 arasında aşı merkezinden 200 ile 300 arasında doktorla hemşirenin karıştığını öne sürdü. Haberde 100 bini aşkın yurttaşın bu yolla aşılandığı iddia edildi.

Polis ekipleri ise 100 bin sayısını yalanladı. Ancak konuyla ilgili başka bir detay verilmedi.

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