Milli Muharip Uçağı rakiplerine fark atacak

Milli Muharip Uçağı'nda geri sayım sürüyor. Uçakla ilgili paylaşılan görselin ardından konuşan Temel Kotil, yerli savaş uçağının F-16'lardan 1,5 kat daha güçlü olacağını söyledi.

Abone ol

Türk Havacılık-Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçağı'nın 2022'de biteceğini ve 2028'de seri üretime başlanacağını söyledi. Kotil, Milli Muharip Uçağı'nın motor gücü açısından F-35'den 1,5 kat daha güçlü olduğunu ifade etti.

Temel Kotil, CNN TÜRK'te soruları cevapladı. F-35'in 60 milyar dolarlık bir maliyeti olduğunu söyleyen Kotil, böyle bir projenin 10 milyar dolara çıkacağını ifade etti. Sosyal medyada paylaşılan ve oldukça tartışılan uçak parçasıyla ilgili de konuşan Kotil, parçanın bomba kapağının olduğu yerdeki parça olduğunu, çok hassas, milimetrik ve mikron altı çalışılmış bir parça olduğunu kaydetti.

2028'de seri üretime geçilecek

Milli Muharip Uçağı'nın 2022'de biteceğini ve 18 Mart 2023'de motorunun çalışacağını söyleyen Kotil, 4 bin mühendisten bin tanesinin çalıştığını gerekirse tamamının çalıştırılabileceğini kaydetti. İlk etapta 5-6 adet yapılmasının planlandığını belirten Kotil, 2028'de seri üretime geçilebileceğini ve 2030'da ise 24 tane yapabileceklerini söyledi.

Milli Muharip Uçağı ve F-16 karşılaştırması

F-16'ların tek motorlu olduğunu söyleyen Kotil, üretilen uçağın çift motorlu olduğunu, bombaların içinde ve görünmez olduğunu kaydetti. F-6'ların 1980 teknolojisi olduğunu belirten Kotil, yerli uçağın 2020 teknolojisi ve motorunun da F-16'lara göre 1,5 kat daha güçlü olduğunu belirtti.

- F-16 tek motorlu, bu çift motorludur. Bombalar içinde saklı. Bu görünmez uçak. 1980 teknolojisi F-16. Bu 2020 teknoloji. F-35 tek motorlu. Bu ondan 1.5 kat daha güçlü motor gücü olarak. Bu F-22 ile F-35 arasında.