Lütfü Türkkan MİT'in gizli belgelerini yayınlamış

Can Dündar'ın yurtdışına kaçmasına neden olan gizli MİT belgelerini aylar önce İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın ele geçirdiği ve sosyal medya hesabından yayınladığı ortaya çıktı.

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Şehit yakınına küfreden ve milletvekilliğinden istifası istenen İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın MİT'in çok gizli belgelerini temin ederek sosyal medya hesabından yayınladığı ortaya çıktı. Aynı belgeleri yayınlayan Can Dündar, hakkında açılan davalar nedeniyle yurt dışına firar etmişti.

İYİ Partili Türkkan’ın MİT TIR’ları belgelerini, "Devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek” suçundan ceza alan firari Can Dündar’dan önce temin ettiği ortaya çıktı. Şehit yakınına küfür ederek büyük tepki toplayan Türkkan’ın, Dündar’dan yaklaşık 8 ay önce bilgileri sosyal medya hesabından paylaştığı belirlendi.

"Gizli kalması gereken bir belgeyi siyasi ve askeri casusluk yapmak amacıyla servis etmiştir"

Konuyu gündeme getiren AK Parti MKYK Üyesi Av. Mücahit Birinci şöyle konuştu:

“Şimdi Lütfü Türkkan’ın tabii son günlerdeki halini gördük, biliyoruz. Fakat onu dışında da bir husus var. Lütfü Türkkan, sadece şehit yakınına hakaret eden bir şahıs değil, aynı zamanda MİT’e ait gizli kalması gereken belgeyi, biz 2014’ün Eylül ayında ifşa ettiğini kendi tweetinden tespit ettik.

Can Dündar, bundan ceza almışsa Can Dündar’ın ceza almasını biliyorsunuz 328-(1)’den ceza aldı. 18 yıl 9 ay ceza aldı. Dolayısıyla Can Dündar’ın aynı suçtan ceza almasını karşılığında Lütfü Türkkan’ın bu konuda soruşturmaya tabi tutulmaması veya yargılanmaması benim kanaatime göre hukuken mümkün değildir.



Bu daha önce nasıl gözden kaçırılmış o tabi bir soru işareti. Ama artık gözden kaçırılmamış ve ceza zaman aşımı, soruşturma zaman aşımı geçmemiş vaziyette. Tweeti 29.09.2014 tarihli atıyor. Ben bunu kendi sosyal medyamdan da yayınladım ve Cumhuriyet başsavcılarımızın dikkatine sundum. Ne diyor; ‘Adana’da durdurup aranan tırlara ait arama tutanağı’ diyor. Tutanağı da yayınlıyor; ‘Bu silahlar El-Nusra’da mı? IŞİD’de mi? PKK’da mı şimdi?’ diye soru soruyor.

Aynı hususla alakalı yargılanan şansları biliyoruz. Can Dündar mesela yargılanmıştı. Çok ilginç olan bu Can Dündar’ın bunu yayınladığı tarih, 27 Mart 2015 bakın Lütfü Türkkan Can Dündar’ın bunu yayınlamasından daha önce Twitter’dan gizli kalması gereken bir belgeyi yayınlıyor. Dolayısıyla bu suçtur. Bu T.C.K 328-(1) 329 noktasında benim kanaatime göre suçtur. Gizli kalması gereken bir belgeyi siyasi ve askeri casusluk yapmak amacıyla servis etmiştir. Kamuoyunun önünde açıklamıştır. Dolayısıyla bu suçun bir karşılığı olması gerektiği kanaatindeyim. O yüzden ben bunu gerek Twitter hesabımda gerekte şimdi vatandaşlarımıza duyuruyorum. Bunun bir ihbar olarak kabul edilmesi lazım Cumhuriyet Başsavcılarımız tarafından.

Lütfü Türkkan'ın ilişki ağı

Belge kim tarafından servis edilmiştir. O çok ilginç olan bir nokta. O belgenin servis edilmesinin söyleyeceğim ihtimalden başka ihtimal yok. Kim tarafından servis edilir biliyor musunuz? Gizli kalması gereken belgelerdir, arama tutanağıdır. Arama tutanağında kalemler teker teker zikredilmiştir. O tırın içinde ne bulunduğu zikredilmiştir. O arama tutanağında imzası bulunan Türk üniformasını gasp etmiş alçakların tamamı FETÖ soruşturmasından ByLock’çu olarak şu anda ya mahkum ya firari. Dolayısıyla FETÖ mensupları, bunları onların haricinde elde etmesi çok zor, mümkün değil. Şunu biliyoruz tabi hani şu soruyu sormak lazım mesela Fikret Seçen’le Lütfü Türkkan’ın bir ilişkisi var mıydı? Fikret Seçen kimdir? Zekeriya Öz’ün başsavcı vekilidir. Dolayısıyla firaridir şu anda. Dolayısıyla bu Gebze’de de görev yapmış bir savcıdır. Fikret Seçen firaridir mensuptur, örgüte mensuptur. Onla olan bir ilişkisi var mı bu soruyu kendini cevaplaması lazım. Onla bu meselelerle alakalı onla görüşmüş mü? gibi bilgileri kendisine açıklaması lazım biz kendisine bu açıklamayı bekleriz. Fakat onun dışında bu soru dışında gün gibi açık olan bunu kamuoyuyla paylaşmış olması ve bu suçtur.

"Aynı suçtan ceza almalı"

Can Dündar, bundan ceza almışsa Can Dündar’ın ceza almasını biliyorsunuz 328-(1)’den ceza aldı. 18 yıl 9 ay ceza aldı. Dolayısıyla Can Dündar’ın aynı suçtan ceza almasını karşılığında Lütfü Türkkan’ın bu konuda soruşturmaya tabi tutulmaması veya yargılanmaması benim kanaatime göre hukuken mümkün değildir. Önemli olan şu bunun soruşturmayı tabi tutulması elzemdir. Can Dündar’ın bu noktada soruşturulup bu şahsın, Can Dündar’dan daha önce böyle bir belgeyi açıklamış bir şahsın yargılamadan vareste tutulması adalet mekanizması incitir. Bundan sonra bir izah gelecek mi ona bakacağız. Ama bu izahdan farklı bir durum bunun hesabını tabi bağımsız Türk yargıçları ve soruşturmayı yürüten savcıların verecektir” diye konuştu.