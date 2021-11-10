Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik 'göçmen' görüşmesi!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonyalı mevkidaşı Zbigniew Rau ile telefonda Polonya-Belarus sınırında yaşanan düzensiz göç krizini ele aldı.

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Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, sorunun bir tarafı olmamasına rağmen Türkiye'nin sorunun bir parçası olarak gösterilmeye çalışılmasından ve bu çerçevede Türkiye ve Türk Hava Yollarına (THY) yönelik mesnetsiz iddialardan duyulan üzüntüsünü bildirdi ve Türkiye'nin bu iddiaları reddettiğini vurguladı.

Çavuşoğlu ayrıca mevkidaşına bu iddialara ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gereğini hatırlattı ve bunun için Polonya'dan teknik ekiplerin Türkiye'ye gelmesi teklifinde bulundu.

NE OLDU?

Belarus-Polonya sınırında Avrupa'ya göç arayışında olan çok sayıda kişinin mevcudiyeti, iki ülke arasında tansiyonu yükseltti. Belarus, Polonya'yı Avrupa'ya göçme arayışındaki kişilere insani muamele göstermemekle, Polonya yönetimi ise Belarus'u bu kişileri siyasi araç olarak kullanmakla suçluyor.