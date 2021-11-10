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Evergrande battı! Para piyasalarında panik var

Evergrande battı! Para piyasalarında panik var

Çinli dev emlak şirketi Evergrande temerrüde düştü, Deutsche Marktscreening Agentur şirkete karşı iflas davasına hazırlanıyor. Dev batışın maliyeti ise yaklaşık 148 milyar dolar!

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ÇİNLİ dev gayrimenkul şirketi Evergrande son zamanlarda tahvil ödemelerini geciktirdiği için hisselerinde düşüş meydana geliyordu. Everergrande firması iflasını açıklamasından sonra Bitcoin'de ve altın piyasalarında düşüş gerçekleşti.

Çin'in emlak devi iflasının açıklanmasının ardından Bitcoin'de ve hisse fiyatlarında düşüş gerçekleşti. İflasın öncesinde Bitcoin 69 binli seviyelerdeyken iflasın açıklanmasının ardından 66 bin seviyelerine geri çekildi. 

İflasın küresel piyasaları etkileyeceği ve domino etkisi yaratarak tüm hisselerde düşüş yaşanabileceği ön görülüyordu. İflasın ardından tüm piyasalar negatife dönüşler başladı.

148,13 milyon dolarlık dev iflas

Deutsche Marktscreening Agentur (DMSA) şu anda şirkete karşı iflas davası hazırlıyor. Evergrande, Eylül ayı sonunda vadesi gelen yaklaşık 47,5 milyon dolarlık tahvil ödemelerinde temerrüde düşmüştü.

Şirket, borcunu yönetmek amacıyla Evergrande Emlak Hizmetleri Grubundaki 5,1 milyar dolarlık hisseyi Çin’deki en büyük 13. emlak geliştiricisine sattı.

China Evergrande Group, resmi olarak 148,13 milyon dolarlık faiz ödemesini temerrüde düşürdü. Evergrande’nin tahvillerine yatırım yapan Deutsche Marktscreening Agentur (DMSA), şimdi şirkete karşı iflas işlemlerine hazırlanıyor. 

DMSA tarafından yazılan bir mektupta, Çinli emlak geliştiricisinin uluslararası yatırımcılara yapılan faiz ödemelerinde tekrar temerrüde düştüğü belirtildi. DMSA, Evergrande‘nin bugün vadesi gelen üç tahviline genel olarak 148,13 milyon dolar faiz ödemek zorunda kalacağını söyledi.

DMSA Kıdemli Analisti Marco Metzler mektupta, “Ancak şu ana kadar tahvillerimizden herhangi bir faiz almadık” dedi. Metzler, “Hong Kong’daki bankalar bugün kapanırken, bu tahvillerin temerrüde düştüğü kesin” dedi.

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