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Manisa'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Manisa'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

MANİSA'dan kaza haberi geldi. Saruhanlı ilçesinde minibüs ile otomobil çarpıştı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

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 Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

İlçedeki özel bir bakımevine personel taşıyan, M.Y'nin kullandığı 55 HH 441 plakalı minibüs ile M.K. idaresindeki 35 GD 7638 plakalı otomobil, Saruhanlı-Gölmarmara yolunda çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sürücülerden M.K. olay yerinde, M.Y. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Minibüste yaralanan 5 yolcu, çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kapanan yolda trafik, bir süre sonra kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

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