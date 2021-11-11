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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

SpaceX uzaya ekip gönderdi 6 ay kalacaklar

SpaceX uzaya ekip gönderdi 6 ay kalacaklar

ABD'li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) 4 astronot gönderdi. Astronotları taşıyan Dragon Kapsülü Falcon 9 roketi ile başarılı bir şekilde fırlatıldı.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX 4 astronottan oluşan yeni bir ekibi Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderdi. İstasyonda 6 ay kalması beklenen ekibi taşıyan Dragon Kapsülü, SpaceX'in Falcon 9 roketiyle ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı. "Crew3" adlı görevde, 3'ü Amerikalı 1'i Alman olmak üzere 4 astronotun yer aldığı açıklanırken, ekibin yaklaşık 24 saat içinde ISS'ye ulaşmasının beklendiği bildirildi. 6 ay sürmesi beklenen görevde ekibin bilimsel araştırma çalışmaları yürüteceği öğrenildi.

NASA astronotlarını taşımıştı

ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk tarafından kurulan ve Falcon 9, Falcon Heavy, Starlink, Dragon Kargo, Starship gibi uzay misyonu araçlarını bünyesinde bulunduran SpaceX, daha önce NASA için 3 kez olmak üzere toplamda 5 kez uzaya insan taşımıştı. NASA için gerçekleştirilen son görevden geri dönen ekip geçtiğimiz Pazartesi günü Meksika Körfezi'ne güvenli şekilde inmişti.

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