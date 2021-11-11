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İstanbul'da 11 ilçede DEAŞ ve El Kaide operasyonu Gözaltılar var

İstanbul'da 11 ilçede DEAŞ ve El Kaide operasyonu Gözaltılar var

İstanbul’da radikal terör örgütleri; El Kaide/HAD ve DEAŞ’a yönelik 11 ilçede düzenlenen operasyonlarda, yabancı uyruklu 9 şüpheli yakalandı.

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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak faaliyet yürüttükleri, terör örgütleri DAEŞ ve El Kaide ile bağlantıları olduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, sabah, 11 ilçedeki 16 ayrı adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 9 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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