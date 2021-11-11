TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan Mansur Yavaş'a taziye telefonu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı arayarak taziyelerini iletti.Abone ol
TBMM Başkanı Şentop, kardeşi Sabri Yavaş’ın vefatı dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı aradı. Şentop, Yavaş’a taziyelerini iletti.
56 yaşındaki Sabri Yavaş, yaklaşık bir buçuk yıldır kanser tedavisi görüyordu.
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