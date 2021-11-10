Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş son yolculuğuna uğurlandı! Kılıçdaroğlu ve Akşener de törendeydi

Cenazeye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, milletvekilleri, belediye başkanları ile çok sayıda kişi katıldı. Kılıçdaroğlu ve Akşener de Mansur Yavaş'a taziye dileğinde bulundu.