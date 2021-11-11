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Rusya rafa kaldırmıştı geri geliyor S-550 projesi dönüyor

Rusya rafa kaldırmıştı geri geliyor S-550 projesi dönüyor

Rusya Savunma Bakanlığı, "daha önce hiç gösterilmeyen" S-550 hava savunma sistemi geliştirmekte olduklarını duyurdu.

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Moscow Times'ın aktardığına göre modelde, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin son dönemlerinde planlanan ve ABD ile yapılan bir anlaşma sonrası iptal edilen bir projenin temel alınacağı iddia ediliyor.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, emrin bizzat Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından verildiğini söyledi.

Şoygu, "Devlet Başkanı, Rus yapımı hava savunma sistemlerinin geliştirilmesinin devam edilmesine ve orduya S-350, S-500 ve S-550 sağlanmasına çok önem veriyor" dedi.

Savunma Bakanı, S-550'lerle ilgili bir detay sunmadı. 

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