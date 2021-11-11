BIST 1.624
DOLAR 9,92
EURO 11,41
ALTIN 591,52
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

Okullarda ilk ara tatil için son ders zili yarın çalacak

Okullarda ilk ara tatil için son ders zili yarın çalacak

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci 15-19 Kasım'da, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı ilk ara tatilini yapacak.

Abone ol

Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatıldı.

Birinci dönem ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler ara tatil öncesi son derslerine yarın girecek.

2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin ara tatilinde öğretmenlere, mesleki gelişim eğitimi uzaktan verilecek. Öğretmenler bu tarihler arasında okullara gelmeyecek ve idari izinli sayılacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilerin ara tatil sürecini dinlenerek geçireceğini açıklamıştı.

Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Hazır giyimde büyük zamlar kapıda! Şimdi 100 liraya aldığınız Mayıs'ta 170 lira olacak!
Hazır giyimde büyük zamlar kapıda! Şimdi 100 liraya aldığınız Mayıs'ta 170 lira olacak!
Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor! 588 lira olan gram altın daha da yükselecek
Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor! 588 lira olan gram altın daha da yükselecek
Amanoslar'da Eren Kış-2 operasyonu başlatıldı
Amanoslar'da Eren Kış-2 operasyonu başlatıldı
Rusya rafa kaldırmıştı geri geliyor S-550 projesi geri geliyor
Rusya rafa kaldırmıştı geri geliyor S-550 projesi geri geliyor
Açıkta satılan ürünler sağlığı tehdit ediyor işte nedeni!
Açıkta satılan ürünler sağlığı tehdit ediyor işte nedeni!
Adana'da orman yangını! Ekipler olay yerinde
Adana'da orman yangını! Ekipler olay yerinde
SpaceX uzaya ekip gönderdi 6 ay kalacaklar
SpaceX uzaya ekip gönderdi 6 ay kalacaklar
TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan Mansur Yavaş'a taziye telefonu
TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan Mansur Yavaş'a taziye telefonu
11 Kasım evde bakım maaşları hangi illerde yattı sorgulama
11 Kasım evde bakım maaşları hangi illerde yattı sorgulama
İstanbul'da 11 ilçede DEAŞ ve El Kaide operasyonu Gözaltılar var
İstanbul'da 11 ilçede DEAŞ ve El Kaide operasyonu Gözaltılar var