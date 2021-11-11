Hazır giyimde büyük zamlar kapıda! Şimdi 100 liraya aldığınız Mayıs'ta 170 lira olacak!

Hazır giyim sektörü iplik kriziyle sarsılıyor. Artan enflasyonla beraber yeni sezon için uyarı yapan üreticiler 100 Liraya alınan ürünün Mayıs sonrası 170 Liraya varacağını duyurdu.

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Türk lirasının gittikçe değer kaybetmesi hazır giyim sektöründe de krize yol açtı. Artan kur kriziyle birlikte gıda, otomotiv ve konuttan sonra hazır giyimde de fiyatlar durmuyor.İplik krizine dikkat çeken İHKİB Başkanı Gültepe “100 TL’ye aldığınız ürünü Mayıs’tan sonra 170 TL’ye alacaksınız” dedi.

Türkiye’de uzun bir süredir devam eden kur krizi vatandaşları derinden etkiliyor. Buna oranla enflasyonda zirveye tırmanmaya devam ederken, gıda, konut ve otomotiv gibi birçok alan bu direkt zam olarak yansıyor.

Uzun bir süredir gıdadaki artış durdurulamazken, şimdi de yeni kriz hazır giyim sektöründe çıktı. Son 3 aylık süreçte etiketlerdeki fiyatların bile 100-150 lira arasında arttığı görülürken hazır giyim sektörü, iplik krizine dikkat çekti.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, pamuk ve pamuk ipliği ihracatına gözetim uygulanması ve iplik ithalatında ek vergilerin kaldırılması gerektiğini söyledi.

Gültepe “100 TL’ye aldığınız ürünü Mayıs’tan sonra 170 TL’ye alacaksınız. Fiyatlar yüzde 60-70 oranında zamlanacak ve enflasyona olumsuz anlamda en büyük katkıyı sağlayacak sektör hazır giyim olacak 10 aylık ortalamalara baktığımızda elyafın 2, ipliğin 4, kumaşın 6 – 7 dolara ihraç edildiğini görüyoruz. Oysa biz o ürünleri işleyip, hazır giyim ve konfeksiyona dönüştürebilirsek 16 – 17 dolara satabilir, katma değerli ihracatımızı arttırarak ülkemize çok daha fazla döviz kazandırabiliriz” dedi.

Gültepe pahalılaşan iplik fiyatlarına da dikkat çekerek “Uluslararası pazarlarda emtia fiyatları son bir yılda dolar üzerinden ortalama yüzde 20 arttı. Türkiye’de bu oran yüzde 35 – 40 düzeyinde. Pamuk ve pamuk ipliğinde fiyat artışı daha fazla. Son bir yılda pamuğun fiyatı dünyada yüzde 57, Türkiye’de yüzde 86,6 artış gösterdi. Pamuk ipliğini yurtiçinden uluslararası piyasalara göre 0,80 - 1 dolar daha pahalıya alıyoruz. Fiyat artışı bir yana tedarikte de sıkıntı çekiyoruz. Önceleri 2 - 3 haftada gelen hammadde şimdi 4 - 5 haftada elimize ulaşıyor.”

Siparişler Türkiye'ye kayıyor

Çin ve Asya ülkelerinden bu yıl Türkiye’ye önemli bir sipariş kayması olduğunu hatırlatan Gültepe, ham maddeye erişimdeki sorunlar nedeniyle bu avantajı istedikleri gibi kullanamadıklarının altını çizdi. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün en çok ihtiyaç duyduğu dönemde ülkemizden pamuk ve pamuk ipliği ihracatında büyük artış olduğunu bildiren Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Örneğin Ocak – Ekim döneminde pamuk ipliği ihracatında 2020’ye göre yüzde 68,4, 2019’a göre ise yüzde 30,4 artış var. İhracata elbette karşı değiliz. Ancak bizim hedefimiz katma değerli ihracat olmalı. Elyaf ve ipliğin önemli bölümünü rakibimiz olan Portekiz, İtalya, Bangladeş, Pakistan ve Mısır gibi ülkelere ihraç ediyoruz. Ocak – Ekim döneminde toplam pamuk ipliği ihracatımızın yüzde 56,6’sının bu 5 ülkeye yapıldığının altını çizmek istiyorum.”