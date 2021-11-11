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Dolar rekor tazeledi 9,94'ün üzerine çıktı! Piyasalarda son durum

Dolar rekor tazeledi 9,94'ün üzerine çıktı! Piyasalarda son durum

Dün 9,87'yi gören dolar akşam saatlerinde yaşanan gerilemenin ardından gece yarısı itibarıyla yeniden hareketlendi. Dolar/TL, bu sabah tarihi zirvesini 9,94'ün üzerine taşıdı. Dolar şu sıralarda 9.92'den işlem görüyor...

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Döviz kurları güne yatay açılış yaparken, Dolar/TL rekor tazeledi. Dün akşam saatlerinde ABD'den gelen enflasyon verisinin beklentileri aşmasıyla hız kazanan dolar 9,87 seviyesine kadar yükselerek rekor tazelemişti. 

Saat 10:00 itibariyle piyasalar: Dolar, bugün de güne 9,87'den başlamasının ardından 9.94'e yükselerek rekor tazeledi. Dolar saat 10:00 itibariyle 9.92 liradan işlem görüyor. Euro ise 11.41 liranın üzerinde seyrediyor...

Rekor kırmıştı! Dolar neden yükseliyor?

Enflasyonun beklentileri aşması Fed'in daha sıkı bir para politikasına beklenenden erken geçmesi ihtimalini artırdı. Bu da dolar/TL'de yeni rekorun gelmesini destekledi.

Dolar ekim ayında Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun 200 baz puanlık faiz indiriminden bu yana istikrarlı bir şekilde yükseliyor.

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