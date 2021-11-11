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Suriye sınırından sızdılar İzmir'de operasyonla yakalandılar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Suriye sınırından sızdılar İzmir'de operasyonla yakalandılar

İzmir'de düzenlenen operasyonda Suriye'de terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD adına faaliyet gösterdikleri suçlamasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

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Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Kasım'da düzenlenen operasyonla Suriye'nin Halep bölgesinde PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği ve sonrasında yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı belirlenen S.M'yi Menderes'te, A.M'yi ise Bornova'da yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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