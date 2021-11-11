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Cari açık yıllık bazda azalıyor Cari işlemler eylül ayında fazla verdi

Cari açık yıllık bazda azalıyor Cari işlemler eylül ayında fazla verdi

Cari işlemler hesabı eylülde 1 milyar 652 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 18 milyar 444 milyon dolar oldu.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayına ilişkin cari işlemler hesabını açıkladı. 

Buna göre cari fazla eylülde beklentileri aşarak 1,65 milyar dolar olarak gerçekleşti. Beklentiler cari fazlanın 1,25 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Diğer yandan Yıllıklandırılmış cari açık ise 18,4 milyar dolar olarak kaydedildi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, cari fazla gelişmesinde geçen yılın eylül ayında dış ticaret açığının 2.73 milyar dolardan, 1.2 milyar dolara gerilemesi ve hizmetler dengesi kalemi kaynaklı net girişlerin 1.92 milyar dolar artarak, 3.67 milyar dolara yükselmesinin etkili olduğu belirtildi.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise eylülde 5.58 milyar dolar fazla verdi. 

Rezervlerde artış sürüyor

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler eylülde yıllık olarak 1,42 milyar dolar artış göstererek, 2,98 milyar dolara yükseldi.

TCMB'den yapılan açıklamada doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 1.86 milyar dolar olarak gerçekleştiği açıklandı.

Öte yandan yapılan açıklamada resmi rezervlerin bu ay 5.58 milyar dolar arttığı belirtildi.

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