Ahmet Hamdi Çamlı Anıtkabir olayı nedir twitter'da ne yazdı?

AK Parti İstanbul milletvekili olan Ahmet Hamdi Çamlı 10 Kasım ile ilgili attığı twit ile gündem oldu. Anıtkabir'i paylaşan Ahmet Hamdi Çamlı, keşke bir köşesinde mescid de olsaydı diyerek dikkatleri üzerine çekti. Peki Ahmet Hamdi Çamlı kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, Ahmet Hamdi Çamlı eşi ve çocukları kimdir?

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İlginç yorumları ve açıklamaları ile siyasetin dikkat çeken isimlerinden biri olan AK Parti İstanbul milletvekili olan Ahmet Hamdi Çamlı attığı bir twit ile gündem oldu, paylaşımına yorum yağdı. 10 Kasım nedeniyle bir paylaşım yapan Ahmet Hamdi Çamlı Anıtkabir'in resmini paylaştı ve keşke bir köşesinde mescid de olsaydı yazdı. Kısa sürede olay olan bu paylaşıma yorum yağdı. Daha öncede yelizadaley ismi ile Meclis'te periscope yayını yapan Ahmet Hamdi Çamlı, matematiği benim dedem buldu açıklaması ile de konuşulmuştu. Peki Ahmet Hamdi Çamlı kimdir, aslen nereli, eşi ve çocukları kimdir?

Ahmet Hamdi Çamlı kimdir: Siyasi hayatına, 1969'da babasının kuruluşunda bulunduğu ve destek verdiği, Milli Görüş hareketinin lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın önderlik ettiği bağımsız hareketlerin içinde yer alarak başladı. Bu hareketlerin içinde il, ilçe ve genel merkez teşkilatlarında çeşitli görevler ifa etti. İstanbul'da AK Parti İl Genel Meclis Üyeliği ve AK Parti Belediye Meclis Üyeliğine seçildi. Türkiye İzcilik Federasyonu Yönetim Kurulu - İcra Kurulu üyeliği ve Türkiye Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi olarak faaliyetlerini yürüttü. Milletvekili seçilene kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı olarak görev yaptı.

26. ve 27. dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi olarak görev yapmış, Dışişleri Komisyonu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Çamlı, evli ve 3 çocuk babasıdır.